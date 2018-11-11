أهالى المحمدية بالشرقية يستغيثون من سوء شبكة الكهرباء

استغاث أهالى منيا القمح بمحافظة الشرقية، بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبرئيس الوحدة المحلية، من الإهمال الذى يضرب الوحدة المحلية بالمحمدية منيا القمح ، من سوء شبكة الكهرباء .



واضافوا فى رسالتهم من خلال شكاوى لصدى البلد: من المسؤول عن هذا الإهمال الذي قد ينتج عنه كوارث ومصائب لا يحمد عقباها؟، ونرجو إعادة هيكلة شبكة كهرباء القرية وطريق المقابر وزرع الأعمدة اللازمة للشبكة للصالح العام وخدمة الأهالي والمواطنين.



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