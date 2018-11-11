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بين الناس

أهالى المحمدية بالشرقية يستغيثون من سوء شبكة الكهرباء

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:39 ص
صدى البلد
وسام مختار
استغاث أهالى منيا القمح بمحافظة الشرقية، بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبرئيس الوحدة المحلية، من الإهمال الذى يضرب الوحدة المحلية بالمحمدية منيا القمح ، من سوء شبكة الكهرباء .

واضافوا فى رسالتهم من خلال شكاوى لصدى البلد: من المسؤول عن هذا الإهمال الذي قد ينتج عنه كوارث ومصائب لا يحمد عقباها؟، ونرجو إعادة هيكلة شبكة كهرباء القرية وطريق المقابر وزرع الأعمدة اللازمة للشبكة للصالح العام وخدمة الأهالي والمواطنين.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .

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