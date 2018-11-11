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رياضة

مثلث الرعب يقود هجوم ليفربول أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:21 م
محمد صلاح - فيرمينو
محمد صلاح - فيرمينو - ساديو ماني
إسراء أشرف
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، عن تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة فولهام بعد قليل على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

وتواجد محترفنا المصري محمد صلاح نجم الريدز، في تشكيلة المدرب يورجن كلوب الأساسية لمواجهة فولهام.

كما اعتمد كلوب على مثلث الرعب محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو، وساديو ماني، في خط الهجوم.

وجاء تشكيل الريدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون

خط الوسط: شاكيري - فابينيو - فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو - ماني
مثلث الرعب يقود هجوم ليفربول أمام فولهام بالدوري الإنجليزي
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