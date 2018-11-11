استمرار أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الأمل بالغردقة

طالب اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر سرعة الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة الأمل حيث يتم تغيير الوصلات القديمة الى وصلات " upvc " مطابقة للمواصفات القياسية.



أكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة المياه أن تكلفة الإحلال والتجديد لشبكات منطقة الأمل تصل إلى 4 ملايين جنيه وذلك لتحسين كميات ضخ المياه وضمان جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للمواطنين.

