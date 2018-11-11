آداب القاهرة تعلن فوز الطلاب بالتزكية

أكدت سلوى جاد، مدير رعاية الشباب بآداب القاهرة، عدم إجراء الكلية انتخابات اليوم.



وأوضحت "جاد" لـ "صدى البلد"، أن الانتخابات تقدم فيها 58 طالبا، تم استبعاد 5 طلاب وإعلان 53 طالبا بالكشوف النهائية، ما أدى إلى تجاوز الكلية لمرحلة التصويت وفوز الطلاب الـ53 بالتزكية.



وانطلقت الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب، في جمیع الجامعات، الیوم، الأحد، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرا، لتبدأ أعمال فرز الأصوات عقب إغلاق باب التصویت مباشرة، بحضور المرشحین، أو وكلائهم، لإعلان أسماء الفائزین بعضویة الاتحادات الطلابیة بالكلیات.



ویجري انتخاب أمناء اللجان ومساعدیهم على مستوى الكلیات فى 13 نوفمبر، ومن المقرر انتخاب رئیس الاتحاد ونائبه على مستوى الكلیات فى 14 من نفس الشهر، وفي الیوم التالي یجري انتخاب رئیس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة.