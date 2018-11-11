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ديني

علي جمعة لمتصل: لا تتزوج من حبيبتك لهذا السبب

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 06:10 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال متصل يُدعى «محمود»، إنه يحب فتاة ويريد أن يتزوج منها، وزوجة خاله أرضعته وأرضعتها، ولا تتذكر عدد الرضعات، وما إذا كانت رضعات مشبعات، متسائلًا: «هل زواجي منها حلال؟».

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، للمتصل: أنه إذا كانت هذه المرأة أرضعتكما 5 مرات فأصبحت من تريد الزواج منها أختًا، ولا يجوز لك الزواج منها، ولا يشترط أن يكون الخمس رضعات مشبعات.

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»: «أنه إذا كانت من أرضعتكما لا تتذكر عدد الرضعات، فليكم بالذهاب لدار الإفتاء المصرية للبحث مع هذا المرضعة وللحصول على فتوى رسمية بعد معرفة جميع المعلومات منها.

ونصح المفتي السابق، المتصل بالابتعاد عن هذه الفتاة التي يرغب في الزواج منها حتى لا تكون أخته، قائلًا «الأحوط أن تتركوا هذا الأمر وألا تتزوجوا، ولابد من التحقيق مع المرضع تحقيق تام». 
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