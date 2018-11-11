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رياضة

إيفرتون يوقف سلسلة انتصارات تشيلسي بالتعادل سلبيا.. صور

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 06:21 م
صدى البلد
أحمد هاني
تعادل فريق تشيلسي مع ضيفه إيفرتون دون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وشهدت المباراة سيطرة تامة من البلوز طوال أحداث المباراة أمام صلابة دفاعية من إيفرتون، وأضاع مهاجمو فريق ايفرتون هدفا مؤكدًا أمام تألق الحارس كيبا.

وبهذا التعادل رفع تشيلسي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد إيفرتون 18 في المركز التاسع.
إيفرتون يوقف سلسلة انتصارات تشيلسي بالتعادل سلبيا.. صور
إيفرتون يوقف سلسلة انتصارات تشيلسي بالتعادل سلبيا.. صور
إيفرتون يوقف سلسلة انتصارات تشيلسي بالتعادل سلبيا.. صور
إيفرتون يوقف سلسلة انتصارات تشيلسي بالتعادل سلبيا.. صور
إيفرتون يوقف سلسلة انتصارات تشيلسي بالتعادل سلبيا.. صور
إيفرتون يوقف سلسلة انتصارات تشيلسي بالتعادل سلبيا.. صور
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