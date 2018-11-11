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برلماني: حذف خانة الديانة من الأوراق الرسمية أول خطوة لبناء الدولة الحديثة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:16 م
إسماعيل نصر الدين،
إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب
محمد القاضى
أكد إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أن حذف خانة الديانة من الأوراق الرسمية للدولة تعتبر أول خطوة لبناء دولة حديثة، لافتا إلي أن هذه الخطوة سوف تعطي لمصر مصداقية أمام العالم.

وأشار "نصر الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، إلي أنه تقدم بمشروع قانون لإلغاء خانة الديانة من بطاقة الأوراق الرسمية، معقبا: «الإنسان لا يميز بالدين، الدين لله، وكلنا مصريون لا فرق بين مسلم ولا مسيحي».

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تبني نفسها الآن كدولة عصرية متميزة قائدة رائدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، لافتا إلي البناء القوي للدولة يجب ألا يكون فيه صراعات ولا تمييز.
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