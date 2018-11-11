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فن

أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته ندى الكامل ووالدته

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:44 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان أحمد الفيشاوى صورة له مع عائلته زوجته ندى الكامل ووالدته الفنانة سمية الالفى وشقيقه عمر.

وعلق الفيشاوى على الصورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انتسجرام قائلا : "احتفال عيد ميلادي مع أحبائي".

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي من مواليد 11 نوفمبر 1980، أثار الجدل بزيجاته المتعددة التي وصلت لـ6 زيجات، وشارك الفيشاوي في بطولة عدد من الأعمال أبرزها "عيار ناري"، "شيخ جاكسون"، "القرد بيتكلم".

أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته ندى الكامل ووالدته
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