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رياضة

شطة: إرهاب الترجي لـ الأهلي سبب خسارة اللقب الأفريقي

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 01:03 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد عبد المنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن النادي الأهلي تعرض للإرهاب في تونس وخاصة منذ وصوله إلى ملعب رادس.

وقال شطة في تصريحات تلفزيونية :"الضغوط والإرهاب الذي تعرض له لاعبو الأهلي من جماهير ولاعبي الترجي في تونس كانت سببًا رئيسيًا في خسارة اللقب".

وأضاف نجم الأهلي الأسبق: "لاعبو الأهلي وصلوا إلى ملعب رادس مهزومين نفسيًا وعلى محمود الخطيب إعادة الثقة على الفور لهم، خاصة أنه اعتاد على البطولات ولن ترضى جماهير ناديه بالإخفاقات المستمرة".
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