ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شقيقة المعتدى عليها بالكويت تبكي على الهواء لعدم دفاع زوجها عنها.. فيديو

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:14 ص
طارق موسى
بكت المواطنة أماني عزيز شقيقة ضحية الاعتداء في الكويت "فاطمة"، خلال لقائها الإعلامي سعيد حساسين في برنامج انفراد المذاع على فضائية الرافدين، على الهواء قائلة: "فاطمة كلمتني قبل الواقعة بساعات، وبعد نشر فيديو الاعتداء عليها، اتصلت بها هاتفيا ولم ترد".

وتابعت: "اتصلت بزوجها، وأخبرني بتفاصيل واقعة الاعتداء عليها، وقال لي: "مقدرش ألمس أي سيدة من المعتدين على فاطمة".

وأضافت: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ضربوا أختي".
loading...

ترشيحاتنا

المحمدي: لا فرق بين الأهلي والزمالك

تموين دمياط: حملات يومية لمراقبة الأسواق والتأكد من توافر السلع

حسين ياسر المحمدي يكشف أسباب فشل الأهلي في التتويج باللقب الأفريقي

رئيس بلدية نابولي: أبو العينين من أكبر الاقتصاديين والدبلوماسيين في العالم

المحمدي: حب جماهير الأهلي سبب رحيلي عن الفريق

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

يملك الدوافع والمعنويات.. الزمالك الأقرب لتحقيق لقب الدوري هذا العام

أحمد موسى: إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فقط ..فيديو

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ 12

هتدفعوا كام ؟.. شرط ضيوف الفضائيات للظهور على الشاشة

نجم الزمالك السابق يهاجم اتحاد الكرة بسبب مؤجلات الأهلي

الأهلي يرصد 200 مليون جنيه لصفقات يناير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

صابر الرباعي يتألق فى حفل مهرجان الموسيقي العربية‎ ..صور

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

تصميم خيالي لشقة 45 مترا فقط .. صور

فيديو

موجز الأخبار.. ماكرون يحاول تقبيل يد زوجة أردوغان.. وهاني شاكر: حمو بيكا بلطجي
أمين منظمة البحر المتوسط يكشف أسباب منح جائزة نوبل المتوسطي لـ أبو العينين
أبوالعينين: الفضل في إنشاء جامعات بالمغرب وسلوفينيا يعود للبرلمان الأورومتوسطي
شاهد .. لحظة حصول محمد أبو العينين على جائزة نوبل المتوسط
أبو العينين: ثورة 30 يونيو كانت تاريخية ومصر شكلت رؤيتها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟