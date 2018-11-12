شقيقة المعتدى عليها بالكويت تبكي على الهواء لعدم دفاع زوجها عنها.. فيديو

بكت المواطنة أماني عزيز شقيقة ضحية الاعتداء في الكويت "فاطمة"، خلال لقائها الإعلامي سعيد حساسين في برنامج انفراد المذاع على فضائية الرافدين، على الهواء قائلة: "فاطمة كلمتني قبل الواقعة بساعات، وبعد نشر فيديو الاعتداء عليها، اتصلت بها هاتفيا ولم ترد".



وتابعت: "اتصلت بزوجها، وأخبرني بتفاصيل واقعة الاعتداء عليها، وقال لي: "مقدرش ألمس أي سيدة من المعتدين على فاطمة".



وأضافت: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ضربوا أختي".