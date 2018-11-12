أبو العينين: إيطاليا قريبة من قلوب المصريين ونستطيع تقديم عالم أفضل في المستقبل

قال رجل الصناعة محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن العلاقة بين مصر وإيطاليا هي علاقة قوية وذات تاريخ وباع كبير تتحدث عنه مئات بل آلاف السنوات.



وأضاف الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، في تصريحاته للتلفزيون الإيطالي، بعد حصوله على جائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية فى دول البحر المتوسط لعام 2018 من منظمة البحر المتوسط، التي يطلق عليها "نوبل المتوسط" أن هناك علاقات اقتصادية مع مصر وإيطاليا وتربطنا وتحكمنا ثقافة مشتركة، وهناك العديد من الشركات الإيطالية التي تعمل في السوق المصرية وهذا جزء من التعاون الإيطالي المصري.



وأضاف رجل الصناعة محمد أبو العينين، خلال كلمته التي نقلها برنامج "على مسئوليتى" والذى يقدمه الإعلامى "أحمد موسى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد، أن التعاون البرلمان الأورومتوسطي يتحدث أيضا عن قوة العلاقة بين مصر وإيطاليا وكل هذه المشاريع تصب في النهوض والتنمية، فإيطاليا قريبة من قلوبنا جميعا، ولا نجد اختلاف بين مدينة الإسكندرية وجنوب إيطاليا.



وقال رجل الصناعة محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي: "نستطيع معا أن نقدم عالم أفضل في المستقبل، مشيرا إلى وجود قاعة داخل مقر منظمة البحر المتوسط تتحدث عن الحضارة الفرعونية والإسلامية وهذا يوضح جيدا مدى حجم علاقة مصر وإيطاليا".

