انفصال الفنان التركي سآرب ليفند أوغلو عن حبيبته دريا شنسوي

كشفت جريدة حرييت التركية عن انفصال الفنان التركي سآرب ليفند أوغلو عن حبيبته الفنانة التركية دريا شنسوي، في الوقت الذي كان الجميع يتوقع قرب زواجهما.



كان الفنان قد أعلن ارتباطه بحبيبته بعد عام من انفصاله عن النجمة التركية برجي أكلاي، قيل إن الحبيبة كانت السبب في اشتعال الخلافات بين سآرب وبرجي، حتى وقع طلاقهما رسميًا في يناير 2017.



سآرب كان قد أعلن عن حبه لدريا بصورة حميمة نشرها على إنستجرام، ظهر فيها وهو يحتضنها، دون تعليق عليها بأي كلمة، وهي اللقطة التي أكدت الشائعات التي انتشرت وقت خلافات سآرب وبرجي حول خيانته لها.



يُذكر أن سآرب ليفند أوغلو كان قد احتفل بزفافه على برجي أكلاي في أغسطس 2014، بعد قصة حب جمعتهما خلال مشاركتهما في مسلسل «الأغا الصغير».







