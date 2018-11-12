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محافظات

توافد الشباب على الملتقى التوظيفي بدمياط.. صور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:53 ص
صدى البلد
زينب الزغبي
افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الملتقى التوظيفى للشباب، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة نادى المستقبل بمدينة دمياط الجديدة.

وتوافد الآلاف من الشباب منذ التاسعة صباحا على مقر الملتقى التوظيفي لتقديم الأوراق المطلوبة للحصول على فرصة عمل.

من جانبه صرح الدكتور علاء جاد، مدير عام الشباب والرياضة بدمياط، المتوقع توفير 2000 فرصة عمل لجميع التخصصات والمؤهلات خلال هذا الملتقى، ويأتي ملتقى التوظيف فى إطار حرص الدولة على توفير فرص عمل للشباب بمختلف مؤهلاتهم.

وأضاف بأن الملتقى يشارك فيه 50 شركة من داخل وخارج محافظة دمياط، بالإضافة إلى شركات عالمية.
توافد الشباب على الملتقى التوظيفي بدمياط.. صور
توافد الشباب على الملتقى التوظيفي بدمياط.. صور
توافد الشباب على الملتقى التوظيفي بدمياط.. صور
توافد الشباب على الملتقى التوظيفي بدمياط.. صور
توافد الشباب على الملتقى التوظيفي بدمياط.. صور
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