محافظ سوهاج يبحث موقف المستشفيات تحت التطوير مع المقاولين

عقد الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج اجتماعا مع عدد من مقاولى الشركات المسئولة عن أعمال تطوير وإحلال وتجديد عدد من المستشفيات المركزية بنطاق المحافظة وهى مستشفيات طما وجهينة وجرجا وساقلتة ودار السلام.



حضر الاجتماع الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة، والمهندس أحمد ابراهيم معين، مدير مشروعات المكتب الاستشارى العام المسئول عن مشروعات التطوير بالمستشفيات، وذلك للوقوف على اخر المستجدات، وبحث أهم المعوقات التى تعوق أعمال التطوير والعمل على تذليل جميع العقبات للانتهاء من تطوير تلك المستشفيات فى أسرع وقت ممكن، لما تمثله من أهمية للمواطنين فى تلقى الخدمات العلاجية.



وشدد المحافظ على ضرورة وضع برنامج زمنى محدد، ورسومات وظيفية يتم الانتهاء منها فى خلال اسبوع، على أن تكون ملزمة للجميع، والالتزام بعدم التعديل أو التغيير فى التصميمات الهندسية الموضوعة والمتفق عليها مع الوزارة والموضوعة طبقا لاحتياجات كل مستشفى، مع عرض تقرير نصف شهرى عن اخر المستجدات، ونسب التنفيذ فى كل مشروع.



ووجه الانصارى خلال الاجتماع بالعمل على سرعة الانتهاء من تلك المشروعات، مع التشغيل الجزئى للاقسام التى يتم الانتهاء منها، على أن تكون الأولوية للأقسام التى تشهد ترددا كثيفا من المواطنين، مثل أقسام العيادات الخارجية، والكلى الصناعى، نظرا لما تمثله تلك المستشفيات من أهمية بالغة للمواطنين فى تلقى الخدمات العلاجية.