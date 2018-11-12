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محافظات

محافظ الدقهلية: نقل سوق الجملة هدف أهالي المنصورة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:23 م
اجتماعا باعضاءالغرفه
اجتماعا باعضاءالغرفه التجاريه
همت الحسينى
عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اجتماعا بأعضاء الغرفة التجارية، وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات في مقدمتها مساهمة أعضاء الغرفة في خفض أسعار السلع والمنتجات، وأبدى أعضاء الغرفة استعدادهم لتنفيذ مبادرة محافظ الدقهلية بخفض الأسعار بنسبة لا تقل عن 30%.

بحث شاروبيم نقل سوق الجملة للخضر والفاكهة من داخل الكتلة السكنية إلى موقع جديد، واستعرض رئيس الغرفة التجارية مشروع إقامة السوق الجديدة على مساحة 13 فدانا بما يزيد عن ضعف المساحة الحالية للسوق القديم.

وافق المحافظ على اقتراح الغرفة التجارية بإقامة معرض دائم لمنتجات أعضاء الغرفة بما يسهم في توفير عدد كبير من المنتجات بأسعار منخفضة بما يحد من الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين.
محافظ الدقهلية: نقل سوق الجملة هدف أهالي المنصورة
محافظ الدقهلية: نقل سوق الجملة هدف أهالي المنصورة
محافظ الدقهلية: نقل سوق الجملة هدف أهالي المنصورة
محافظ الدقهلية: نقل سوق الجملة هدف أهالي المنصورة
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