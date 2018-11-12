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أحمد موسى: 3 ملايين مواطن يحصلون على تموين وهم لا يستحقون

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:30 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسي، إن وزير التموين أعلن أنه بداية من شهر يناير القادم سوف يتم الانتهاء من تحديثات بطاقات التموين، ولن يصبح هناك أي أخطاء بها.

وأستنكر خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، المعاناة التي يلاقيها المواطنين أمام مكاتب التموين؛ موضحا أن هناك حالة من العشوائية والتخبط وعدم صرف التموين لمستحقيه.

ووجه موسي رسالة إلى كل مصري يصرف مواد تموينية وهو قادر: « يا سيدي خليك إيجابي مع البلد وتنزل عندها لمن يستحق.. في ناس معاها بطاقات تموينية وهي لا تستحق يصلوا إلى 3 ملايين مواطن».
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