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أخبار العالم

41 قتيلا ومصابا من الحوثيين إثر مواجهات مع الجيش اليمني شمالي الضالع

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:19 م
مليشيا الحوثي
مليشيا الحوثي
أ ش أ
قُتل وأصيب 41 من عناصر مليشيا الحوثي ، اليوم الاثنين ، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في أطراف مدينة دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني قوله إن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجاميع من المليشيا التسلل من اتجاهين الى مواقع محررة في أطراف مدينة دمت.

وأوضح المصدر أن المليشيا حاولت التسلل الى موقع حصمي غربي مدينة دمت، والى موقع الثعيل شمال بيت اليزيدي جنوبي المدينة.

وأكد أن قوات الجيش أفشلت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد أن تكبدت 28 قتيلا ، وجرح 13 آخرين وأسرت 9 من عناصر المليشيا بينهم القيادي الميداني البارز في الجبهة المدعو عبدالواحد الراعي.
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