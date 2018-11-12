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أنغام تروي تجربتها الأليمة مع الاكتئاب: مفكرتش في الانتحار .. فيديو

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:36 م
أنغام
أنغام
هاني حسين
روت الفنانة أنغام، تجربتها الأليمة مع الاكتئاب وتعاطيها لأدوية الاكتئاب لفترة تتجاوز الأربع سنوات قائلة: "أدوية الاكتئاب مخلتنيش سعيدة وأفقدني مشاعري وأحاسيسي".

وأضافت "أنغام" في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف" المذاع على قناة "إم بي سي"، قائلة: "بعد ما بطلت أدوية الاكتئاب اكتشفت اني أقوى منه، ومينفعش أبقى عايشة رهينة دواء اكتئاب".

وتابعت: "قدرت أتغلب على تجربتي مع الاكتئاب والأدوية، وعمري ما فكرت في الانتحار، وكنت بفكر ازاي أرجع طبيعية تاني"، مضيفة:" أنا صريحة في تعاملي مع الجميع حتى قبل تناولي لأدوية الاكتئاب" .
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