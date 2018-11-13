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أخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل وحماس لضبط النفس في غزة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:33 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
طالب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل وحركة حماس، اليوم الثلاثاء، بممارسة ضبط النفس في قطاع غزة.

وأجرى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أمس الاثنين، اتصالات إقليمية ودولية مكثفة وعلى المستويات كافة؛ لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس عباس استنكر التصعيد الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولى إلى التدخل الفورى والعاجل لوقفه، وعدم جر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار".

وحمَّل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الحكومة الإسرائيلية، المسؤلية الكاملة عن الاعتداءات المستمرة على القطاع.

وكان نيكولاي ميلادنوف، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، قال إن "الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع مصر وجميع الأطراف المعنية؛ لضمان تراجع غزة عن حافة الهاوية".
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