ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

الخشت يعقد اجتماعا لمتابعة سير العمل بمشروعات تطوير مستشفيات أبوالريش

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:26 ص
صدى البلد
قسم التعليم
عقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا لمناقشة سير العمل بمشروعات تطوير مستشفيات أبو الريش "الياباني"، وأبو الريش "المنيرة"، وإنشاء العيادات الخارجية بمستشفيات الأطفال.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة رشا عمار مدير مستشفى أبو الريش "المنيرة"، والدكتورة رانيا حجازي مدير مستشفى أبو الريش "الياباني"، وممثلي جمعيات أصدقاء أبو الريش، وأصدقاء قصر العيني، ومركز علاج الأورام. 

واستعرض الاجتماع، مشروعات التطوير الجارية بمستشفى أبو الريش "الياباني"، والتي تتضمن تطوير قسم القلب، وأقسام الجراحة العامة، وجراحة التخصصات بتكلفة تبلغ 55 مليون جنيه، إلى جانب توسيع مدخل المستشفى، وتطوير غرف العزل، وجراحة القلب والصدر بتكلفة ٣ مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع نظام الإطفاء وخزانات المياه بتكلفة ١١ مليون جنيه.

كما ناقش الاجتماع، مشروعات التطوير الجارية بمستشفي أبو الريش "المنيرة" والتي تشمل، إحلال وتجديد وحدة السكر والغدد الصماء، وتجديد غرفة حضانات بوحدة المبتسرين سعة 12 حضانة، وإحلال وتجديد وحدة الجراحة، وتجديد وحدة أمراض الدم.

وأكد الخشت أن أهم مصادر التمويل المُتاحة لمشروعات تطوير مستشفيات أبو الريش، هي موازنة الدولة والتبرعات المُقدمة، مُشيرًا إلى أن الهدف الأساسي لمشروعات تطوير مستشفيات الجامعة، هو تحسين العمل والارتقاء بمستوى التشغيل والخدمات المقدمة للمرضى، مُشيرًا إلى أن الخدمات العلاجية للمرضى وتحسينها هو الدافع لأعمال التطوير التي تتم بالمستشفيات.

وأعلن "الخشت"، تشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية تطوير مستشفيات أبو الريش، تختص بتحديد الاحتياجات والأولويات ومصادر التمويل، ووضع بروتوكولات التعاون مع الجهات المختصة، في إطار العمل على بناء مظلة واحدة لكل مشروعات التطوير الجارية بالمستشفيات والتبرعات المُقدمة، لتجمع كل هذه الكيانات مع احتفاظ كل كيان بذاته. 

وتقرر تشكيل اللجنة برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، وعضوية كل من الدكتور أحمد عبد العزيز أمينًا للجنة، والدكتور حاتم عزيزي منسقًا للجنة، وممثلي الجهات المعنية، إلي جانب عضو مالي وإداري وعضو قانوني.
loading...

ترشيحاتنا

الري: سحب وتعويم عدد من الوحدات السياحية بالنيل بالتعاون مع النقل النهري

المنتخب يكشف عن أول رد فعل تجاه محمد صلاح بعد صورته المثيرة للجدل

خبير أمريكي في أمراض الدم بالمركز الطبي العالمي

احتجاجات أمام السفارة القطرية في بيروت رفضا للتطبيع مع إسرائيل

شاهد.. فبركة اتصالات المشاهدين على قنوات الجماعة الإرهابية

تعرف على دعاء يفتح لك أبواب الجنة

وعد بإطلالة شتوية أنيقة تناسب المحجبات.. صور

شاهد.. لحظة تدمير الصواريخ الإسرائيلية لقناة الأقصى الفلسطينية

أسامة خليل يطالب إدارة الإسماعيلي باتباع نهج محمود الخطيب.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13-11-2018.. فيديو

العقوبات الأمريكية على إيران تسبب أزمة معقدة بدول القوقاز

شاهد.. ابنة أغنى رجل في العالم تهنئ حبيبها المصري على إنستجرام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

المرور تنصح باستخدام محور روض الفرج والطريق الدائرى بدلا من 26 يوليو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13-11-2018.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم ..فيديو
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خلال الأسبوع الجاري.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟