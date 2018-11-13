شاهد.. تمارين رياضية لشد عضلات البطن

قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية لشد عضلات البطن.



وقال «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن تمارين البطن تساعد على شد عضلات منطقة البطن بالكامل.



وشدد خبير اللياقة البدنية، على ضرورة الاستمرار في التمارين الرياضية لتحقيق فائدة أكبر، منوهًا بأن الرياضة تفرق كثيرا في تحسن الحالة الصحية للجسم.

