ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. تمارين رياضية لشد عضلات البطن

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:33 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية لشد عضلات البطن.

وقال «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن تمارين البطن تساعد على شد عضلات منطقة البطن بالكامل.

وشدد خبير اللياقة البدنية، على ضرورة الاستمرار في التمارين الرياضية لتحقيق فائدة أكبر، منوهًا بأن الرياضة تفرق كثيرا في تحسن الحالة الصحية للجسم.
loading...

ترشيحاتنا

وزنك زاد.. اتبعِ ريجيم لب عباد الشمس

المنتخب يكشف عن أول رد فعل تجاه محمد صلاح بعد صورته المثيرة للجدل

سلحفاة نادرة تظهر في كوبا.. صور

التحريات في انتحار عروس سورية: أجبرها والدها علي الزواج وصفعها على وجهها

منسق مشروع بركة غليون: طرح منتجات المشروع بالأسواق خلال أسابيع

طريقة تخلصك من الصداع النصفي بدون أدوية

رئيس الوزراء يتابع التشطيبات النهائية لمشروع روضة السيدة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات ..فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13-11-2018.. فيديو

3 مكونات من مطبخك تعطر جسمك 24 ساعة

أسامة خليل يطالب إدارة الإسماعيلي باتباع نهج محمود الخطيب.. فيديو

الاتحاد الأوروبي يدرس التحقيق مع مانشستر سيتي وسان جيرمان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

المرور تنصح باستخدام محور روض الفرج والطريق الدائرى بدلا من 26 يوليو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13-11-2018.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم ..فيديو
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خلال الأسبوع الجاري.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟