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أخبار البلد

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:53 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولة إن رحلة الخطوط نسما 120 المتجهة الى تبوك تأخرت عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة، بالإضافة الى تأخر إقلاع رحلة الخطوط البريطانية 154 المتجهة الى لندن، ورحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة الى كازابلانكا وذلك بسبب أعمال الصيانة.
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