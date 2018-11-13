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انطلاق منتدى الصحة الفرنسي المصري الاثنين المقبل

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:34 م
منتدي الصحة الفرنسي
منتدي الصحة الفرنسي المصري
محمود نوفل
يفتتح سفير فرنسا في مصر، ستيفان روماتيه، الاثنين المقبل بالقاهرة منتدى الصحة الفرنسي-المصري، الذي يُعقد تحت رعاية وزارتي الصحة والسكان والمالية بحضور وزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولي والصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي المصريين.

يرافق السفير الفرنسي كل من لامين غربي، رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة (FHP) ورئيس فريق العمل المختص بالشئون الصحية التابع للشبكة الدولية لأرباب الأعمال الفرنسيين "ميديفMEDEF " وجان-باتريك لاجونشير، المدير العام لمجموعة سان-جوزيف للمستشفيات والمسئول عن قسم الصحة بوزارة أوروبا والشئون الخارجية حيث يشهد المنتدى إطلاق "مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الصحة" في مصر.

ويشارك في تنظيم منتدى الصحة الفرنسي-المصري "جروب سانيه" (مجموعة الشركات الفرنسية العاملة في مجال الصحة) والسفارة الفرنسية، من خلال القسم الاقتصادي التابع لها، وبمساندة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووكالة "بزنس فرانس" بالشراكة مع الأهرام إبدو وبالتعاون الوثيق مع شركاء كل هذه الهيئات من المصريين.

ويزور القاهرة بمناسبة المنتدى، في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر وفد من الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الصحة، بغرض إجراء اتصالات مع كافة الفاعلين في مجال الصحة في مصر وعرض الخبرة الفرنسية، لا سيما تلك المعترف بها في عدة قطاعات، وبالأخص في مجال الأجهزة الطبية والرعاية الصحية الإلكترونية والاستشارات الطبية الاستراتيجية والعملية.

وتتيح هذه الزيارة للشركات الفرنسية تقديم حلول ملموسة لمساعدة السلطات المصرية في إصلاح مجال الصحة والحماية الاجتماعية التي جعلها الرئيس عبدالفتاح السيسي إحدى الأولويات الوطنية، كما ستسمح الزيارة أيضًا للسلطات المصرية بعرض الاستراتيجية الحكومية في قطاع الصحة وبإلقاء الضوء على التقدم الذي تحقق في مجال الإصلاحات الجارية حاليا وما تنتظره من شركائها الفرنسيين.
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