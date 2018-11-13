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محافظات

إحالة عدد من الأطباء والإداريين بصحة كفر داود والطرانة للتحقيق

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:41 م
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية
مروة فاضل
تفقد اليوم اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية مركز صحة الأسرة بكفر داود التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكذا التأكد من تواجد الأطباء وأطقم التمريض.

وأثناء تفقده للوحدة تلاحظ عدم تواجد مدير الوحدة الصحية وغياب 13 موظفا من أطباء وتمريض وإداريين وعلى الفور أحالهم المحافظ للتحقيق للشئون القانونية بالديوان العام بالمحافظة، كما أحال المحافظ الطبيب المسئول عن النوبتجية يوم 12 من نوفمبر الجارى للتحقيق لعدم تواجده بالوحدة.

كما تفقد المحافظ وحدة صحة الأسرة بقرية الطرانة بالسادات، حيث تفقد أقسام الاستقبال والصيدلية والمعمل وغرفة التطعيمات وتلاحظ تواجد أطقم التمريض وتغيب مدير الوحدة وعلي الفور أحاله المحافظ للتحقيق.

وخلال جولته التفقدية سيرا علي الأقدام بشوارع القرية إستمع المحافظ لعدد من شكاوي المواطنين، حيث استجاب المحافظ لأحد المواطنين والذي يتضرر من تجمع المياه حول منزله وقام المحافظ بمعاينة المنزل علي الطبيعة، وعلي الفور وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لحل المشكلة واتخاذ اللازم، كما عاين المحافظ علي الطبيعة شكوي أحد المواطنين والذي يتضرر من محول كهرباء يقع بنطاق حرم منزله وعلي الفور وجه المحافظ رئيس المدينة باتخاذ اللازم نحو توفير مكان آخر أمن لنقل المحول إليه حفاظا علي سلامة المواطنين، كما استمع المحافظ لشكوي أهالي منشأة سرور مطالبين بتغطية ترعة منشأة سرور حفاظا علي أرواح الأطفال والحد من الروائح الكريهة والتلوث الذي تسببه وفورا عاين المحافظ الشكوي علي الطبيعة وكلف رئيس المدينة بسرعة دراسة الشكوي وإتخاذ اللازم للحد من معاناة المواطنين.
إحالة عدد من الأطباء والإداريين بصحة كفر داود والطرانة للتحقيق
إحالة عدد من الأطباء والإداريين بصحة كفر داود والطرانة للتحقيق
إحالة عدد من الأطباء والإداريين بصحة كفر داود والطرانة للتحقيق
إحالة عدد من الأطباء والإداريين بصحة كفر داود والطرانة للتحقيق
إحالة عدد من الأطباء والإداريين بصحة كفر داود والطرانة للتحقيق
إحالة عدد من الأطباء والإداريين بصحة كفر داود والطرانة للتحقيق
إحالة عدد من الأطباء والإداريين بصحة كفر داود والطرانة للتحقيق
إحالة عدد من الأطباء والإداريين بصحة كفر داود والطرانة للتحقيق
إحالة عدد من الأطباء والإداريين بصحة كفر داود والطرانة للتحقيق
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