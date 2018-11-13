ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

سقوط مرتكبى واقعة قتل فرد أمن شركة وسرقة سقالات بالساحل.. فيديو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:34 م
صدى البلد
مصطفى الرماح - محمد صبري
تمكن رجال مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط مرتكبى واقعة إطلاق عيار نارى، ومقتل أحد الأشخاص بالساحل، وسرقة كمية من القطع الحديدية "سقالات" بموقع تحت الإنشاء.

البداية كانت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة الساحل، بلاغا من شرطة النجدة بإطلاق أعيرة نارية، ومتوفى بموقع تابع لإحدى شركات المقاولات أسفل كوبرى محور روض الفرج "تحت الإنشاء" بشارع كورنيش النيل، أمام عمارات أغاخان بدائرة القسم.

ومن خلال الفحص تم التقابل مع "محمد.ع.إ" مشرف أمن بالشركة، ومقيم بالشرقية، والذى قرر بأنه حال تواجده وزميله "إبراهيم.ع.ع" 48 سنة، فرد أمن إدارى بذات الموقع، ومقيم بالقليوبية "توفى إثر إصابته برش خرطوش بالصدر والرقبة من الجهة اليمنى" بمحل عملهما بموقع الشركة، شاهدا سيارة "ميكروباص" يستقلها مجموعة من الأشخاص, وقيامهم بسرقة بعض قطع السقالات الحديدية من داخل الموقع، فقاما باعتراضهم بإلقاء بعض الحجارة على السيارة، مما أدى إلى تهشم زجاجها الأمامى فأطلق أحدهم عيار نارى من سلاح كان بحوزته تجاههما، نتج عن ذلك إصابة الثانى المنوه عنها، والتى أودت بحياته، ولاذوا بالفرار بالسيارة .

وعلى الفور قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، والعمل على ضبط مرتكبيها أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من "إبراهيم.أ.م" 28 سنة، سبق اتهامه فى 5 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى "سلاح أبيض، سرقة" ، "عبدالرحمن" 21 سنة، ومقيم بذات العنوان "شقيق الأول"، "أيمن.م.ح" 25 سنة، "محمد.أ.ا" 37 سنة، سبق إتهامه فى 12 قضية "مخدرات"، "محمد.ع.م" 28 سنة، سبق اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، "عبداللطيف.إ.ع" 31 سنة، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "خطف" هارب ،وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، عدا المتهم السادس "جارى ضبطه" وبحوزة الأول سيارة " ميكروباص، بدون لوحات معدنية" ملك والد خطيبته، والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم " الهارب " وأقر الأول باتفاقه مع باقى المتهمين على سرقة بعض المهمات والقطع الحديدية من داخل الموقع المشار إليه، وفى سبيل ذلك توجهوا بالسيارة المضبوطة، وعقب استيلائهم على 14 قطعة حديدية "سقالات" من الموقع فوجئوا بقيام المجنى عليهما برشقهم بالحجارة فى محاولة لضبطهم فأطلق الرابع عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته تجاهما محدثًا إصابة المجنى عليه، والتى أودت بحياته، ولاذوا بالفرار، وأضاف بقيامه بإصلاح زجاج السيارة المهشم، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها.

كما تم بإرشادهم ضبط القطع الحديدية المستولى عليها لدى عميلهم صابر خ. ش 63 سنة، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، والذى أقر بشرائها وعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، كما تم بإرشاد المتهم الرابع ضبط سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم، و8 طلقات لذات العيار" والمستخدم فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
loading...

ترشيحاتنا

محمد نصر يعلق على أزمة أزارو مع الكاف في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وزيرالمالية يزف بشرى سارة للمصريين: تحسين أحوال المواطنين قريبا

إيران تستغل مونديال قطر 2022 والمقاطعة العربية.. بهذا العرض

اتحاد الكرة يعلن أدلة براءة برزنتيشن من تأجيل ودية الإمارات

شاهد.. آثار كارثية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الهمجى على غزة

موقع عبري: المقاومة الفلسطينية انتصرت ونتنياهو رضخ

أحمد موسى يجري استطلاعا حول ربط الدعم بعدد أفراد الأسرة

إقبال روسي غير مسبوق لحجز سفريات إلى شرم الشيخ والغردقة

أمين الفتوى يكشف عن النوع المحلل من التاتو .. فيديو

غياب نجمي تونس عن مواجهة الفراعنة

حول عسقلان إلى جحيم.. سرايا القدس تكشف صاروخا جديدا استخدمته ضد إسرائيل

CNN ترفع دعوى قضائية ضد ترامب ومستشاريه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة وردية مبهجة.. صور

فيديو

أحمد موسى يشكر وزيرة التضامن على الهواء
حتيتة: فرنسا كانت ستصدر طائرات رافال لليبيا مقابل تنفيذ مشروعات بمجال الغاز
محمد العرابي: مصر معنية بالأوضاع في ليبيا لهذا السبب .. فيديو
مسيرة تجوب شوارع رام الله لدعم غزة.. فيديو
أحمد موسى يروي قصة حقيقية عن أسباب الزيادة السكانية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟