ميليشيات الحوثي تفخخ مسجدا في مدينة الحديدة.. فيديو

#شاهد | تسجيل مصور نشرته القوات اليمنية يظهر إقدام مليشيا #الحوثي على تفخيخ مسجد "إخوان ثابت" بمدينة #الحديدة، غربي #اليمن، بالألغام والعبوات الناسفة. pic.twitter.com/xa3KPlQF7F — فريق التواصل DOS (@DOTArabic) November 13, 2018

تداول فريق التواصل التابع للخارجية الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، شريط فيديو يظهر تفخيخ ميليشيات الحوثي لمسجد فى مدينة الحديدة اليمنية.وقالت الصفحة الرسمية لفريق التواصل على تويتر: "تسجيل مصور نشرته القوات اليمنية يظهر إقدام ميليشيا الحوثي على تفخيخ مسجد يحمل اسم "إخوان ثابت" بمدينة الحديدة، غربي اليمن، بالألغام والعبوات الناسفة في الوقت الذي تتقدم فيه القوات اليمنية مدعومة بقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بمدينة الحديدة الاستراتيجية، والتي تحاول ميليشيات الحوثي السيطرة عليها.