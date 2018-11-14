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حوادث

اليوم.. الحكم في قضية شبكة دعارة العمرانية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:10 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
تصدر محكمة جنح الطالبية والعمرانية في الجيزة، اليوم، حكمها في قضية اتهام 42 فتاة و6 شباب، بممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق.

ووجهت النيابة العامة لصاحب الملهى في منطقة العمرانية، ويدعى "محسن.ح.ج"، تهمة شبكة دعارة، والشذوذ الجنسي، والاتجار بالبشر خاصة الفتيات القاصرات وتقديمهن للسائحين العرب بمقابل مادي دون تمييز.

وذكرت التحقيقات أن المتهم كون تشكيلا عصابيا تخصص في الأعمال المنافية للآداب العامة وإقامة حفلات للشواذ جنسيا داخل الملهى، وأيضًا قام المتهم عن عمد ومقابل مادي وأفسد وقدم 5 فتيات قاصرات للسائحين العرب بمقابل مادي ودون تمييز وبمواجهة القاصرات اعترفن تفصيليا بالجريمة.
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