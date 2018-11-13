القوى العاملة تكشف حقيقة عودة العمالة المصرية بحلول 2020

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ما يتردد عن عودة العمالة المصرية من الخارج بحلول عام 2020 قائم على افتراضات.



وأشار "سعفان"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن الوزارة تسعى بشكل دائم لتحديث قاعدة بيانات حول حجم العمالة المصرية في الخارج.



أكد وزير القوي العاملة، أن هناك خطة بالوزارة لغزو السوق الأوروبية بالعمالة المصرية، مؤكدا أنه يتم تدريب بعض العمالة لغزو الأسواق الأفريقية والأوروبية.

