صورة للأمير تشارلز بمناسبة عيد ميلاده الـ70 بدون الملكة إليزابيث.. صور

نشر الحساب الرسمي لعائلة الأمير تشارلز، أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة، صورا تجمع أفراد العائلة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ70، كان بها كل من الأميرين وليام وهاري وزوجتيهما، وذلك في غياب الملكة إليزابيث.





وفتح الأمير تشارلز، للمرة الأولى، قصره الخاص المعروف باسم "كلارينس هاوس" في لندن، لمصوري شركة "جوجل" لتصويره من الداخل بكامل تفاصيله، احتفالا بعيد ميلاده.





وعرض الأمير المولود في 1948، على المصورين، ألبومه الخاص الذي يحتوي على صور عائلية، تحكي تاريخ حياته منذ مولده.



