تشكيل لجنة لمراجعة أوزان الأسمدة الحرة وقياس نسبة الفعالية بالبحيرة

قرر المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة تشكيل لجنة لمراجعة أوزان الأسمدة الحرة وقياس نسبة تركيز الماده الفعالة بها.



ونص القرار رقم 731 لسنة 2018 الذى أصدره وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يوم 13 من شهر نوفمبر الجارى تضم "مدير إدارة المتابعة المالية والإدارية رئيسا وعضوية كل من مدير إدارة المتابعة التعاونية بالتعاون الزراعي، ومدير إدارة التعاون الزراعي بالمركز ومدير الجمعية التعاونية الزراعية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ورئيس الجمعية القبانية بالبحيرة".



وتضمن أيضا القرار، بأن تكون مهمة اللجنة عمل جاشنى على الوزن الفعلى للشيكارة من الأسمدة الحرة (سماد السوبر فوسفات الناعم) على أن يتم أخذ عدد 3 عينات عشوائية بكل عينه عدد 10 شيكارة من عدد 2 جمعية تعاونية من الجمعيات المتوفر لديها رصيد من تلك الأسمدة، وذلك بمراكز دمنهور وحوش عيسى وأبو المطامير، وأخذ عينة عشوائية من تلك الأسمدة من كل جمعية تم بها عمل الجاشني على الوزن وذلك بغرض تحليلها والتأكد من تركيز المواد الفعاله بها على أن تكون العينة من شكاير مغلقة وسليمة وفي حدود ( 1 كيلو جرام ) متمثل من عدد 2 شيكارة ويتم التحفظ على اصول العينات ..على ان تباشر اللجنة اعمالها من يوم 2018/11/14 وتتحمل الادارة العامة للتعاون الزراعى اعباء وتكاليف أعمال اللجنة.