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اقتصاد

مدبولى يعيد تقسيم 86 فدانا بالامتداد السياحى لـ 6 أكتوبر

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:30 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القرار الوزاري رقم 753 لسنة 2018، والخاص باعتماد تعديل تقسيم وتخطيط قطعتى أرض بمساحة 86 فدانا بالحى الثامن بمدينة 6 أكتوبر مخصصتين لإقامة مشروع عمرانى متكامل.

والأرض المحددة بالقرار مخصصة لصالح شركة وادى النيل للمقاولات منذ 1999 وصدر لها قرارات وزارية فى 2010 و2017، لإنشاء مشروع بالامتداد السياحى لمدينة 6 أكتوبر، على أن تلتزم الشركة بقواعد البناء المحددة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية وقواعد قانون البناء الموحد رقم 19 لسنة 2008.
مدبولى يعيد تقسيم 86 فدانا بالامتداد السياحى لـ 6 أكتوبر
مدبولى يعيد تقسيم 86 فدانا بالامتداد السياحى لـ 6 أكتوبر
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