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تعليم

اختيار 140 طالبا وطالبة كأمين مساعد باللجان السبعة بكليات جامعة مطروح

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:01 م
صدى البلد
أيمن محمود
أعلنت جامعة مطروح، أنه تم اختيار 14 طالبا وطالبة على مقعد الأمين والأمين المساعد في اللجان السبعة بإجمالي 140 طالبا وطالبة، وذلك في انتخابات اتحاد طلاب كليات الجامعة العشرة وبتوجيهات السيد الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل عبده، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح.

ويذكر أن اللجان السبعة هم اللجنة الثقافية، اللجنة الفنية، اللجنة الرياضية، اللجنة الاجتماعية والرحلات، لجنة الجوالة والخدمة العامة، لجنة الأسر الطلابية واللجنة العلمية والتكنولوجية، وكانت الأعداد النهائية للطلاب المرشحين بانتخابات الاتحادات الطلابية جامعة مطروح هي 272 طالبا وطالبة.

وقامت اللجنة العليا للانتخابات بمتابعة إجراءات الترشح، بالإضافة إلى قيام اللجنة العليا للانتخابات بالجامعة برئاسة ا.د رئيس الجامعة بالمرور على الكليات المختلفة، لمتابعة أعمال اللجان الفرعية ونشاط رعاية الشباب بالكليات.
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