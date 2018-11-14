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أخبار العالم

الجيش اليمني يعلن توقف العمليات العسكرية في الحديدة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن الجيش اليمني أعلن اليوم، الأربعاء، توقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الحديدة، وذلك بشكل مؤقت لإتاحة الفرصة للمنظمات الإنسانية لإجلاء كوادرها ونقل بعض الجرحى وفتح ممرات آمنة لمن يرغب من السكان بالنزوح خارج المدينة.

ونقلت "العربية" عن مصادر عسكرية قولها: "العمليات العسكرية ستستأنف ولن تتوقف إلا بتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي والساحل الغربي لليمن بالكامل".

وكان الجيش اليمني قد تمكن من تأمين عدد من مباني المؤسسات الحكومية والتجارية والشركات في حي الربصة وأحياء مجاورة جنوب غربي مدينة الحديدة.

وأحكمت ألوية العمالقة سيطرتها على المداخل الجنوبية والشرقية للمدينة، كما تمكنت من تطهير منشآت تعليمية ومؤسسات حكومية وعدد من الشركات التجارية، بينها شركة العليمي ومخازن التبريد وشركة الحمادي، وقامت بتأمينها بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي.
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