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رياضة

رسميا.. اتحاد الكرة يستعين بـ فالكون لتأمين لقاء مصر وتونس

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:03 م
مباراة مصر وتونس
مباراة مصر وتونس
يسري غازي
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى ابوريدة الإستعانة بشركة فالكون من أجل تأمين مباراة منتخب مصر الوطنى مع نظيره منتخب تونس المقرر اقامتها بعد غد الجمعة فى إطار الجولة السادسة بتصفيات امم افريقيا فى الكاميرون 2019.

وتأهل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة المكسيكى خافيير آجيرى برفقة نسور قرطاج الى نهائيات الكان الإفريقي على حساب منتخبى النيجر وسوازيلاند.

ومن المقرر حضور 60 ألف مشجع للقاء مصر وتونس وتم طرح تذاكر المباراة فى القاهرة والإسكندرية الراغبة فى مؤازرة الفراعنة الكبار.
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