أمطار الكويت تشل الحياة.. والسيول تغرق الشوارع.. فيديو

ذكرت قناة "العربية" أن مجلس الوزراء الكويتي قرر مد فترة تعطيل جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة يوم الخميس واعتباره يوم راحة كإجراء احترازي، نظرًا إلى تقلبات الطقس والأمطار التي تشهدها البلاد.



وأوضح مجلس الوزراء عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الأربعاء، أنه حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين ونظرا إلى هطول الأمطار على البلاد بكميات كبيرة خلال الساعات القليلة وتوقع هيئات الأرصاد الجوية باستمرار عدم استقرار الأحوال الجوية تقرر استمرار تعطيل الجهات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة يوم غد الخميس.



إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الأربعاء، إغلاق بعض الطرق كليًا وجزئيًا بسبب الأمطار الغزيرة وغير المتوقفة، التي تشهدها الكويت منذ صباح اليوم، وتجمعات المياه الناجمة عنها.



وناشدت الداخلية الكويتية – في بيان صحفي – مجددًا المواطنين والوافدين، عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، نظرًا للأمطار الغزيرة التي تشهدها الكويت حاليًا.



يشار إلى أن مؤسسة الموانئ الكويتية أعلنت، مساء اليوم الأربعاء، توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ، والدوحة، والشعيبة مؤقتا، بسبب سوء الأحوال الجوية وتدني مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من ميل بحري، نتيجة كثافة هطول الأمطار.



كما أعلنت بورصة الكويت على موقعها الإلكتروني تمديد تعطيل أعمالها ليوم غد الخميس على خلفية تقلبات الطقس وموجة الأمطار التي تشهدها البلاد حاليا.



وقالت بورصة الكويت في بيان اليوم الأربعاء إنها ستعطل أعمالها بناء على تعليمات هيئة أسواق المال الكويتية ونظرا إلى الأحوال الجوية في البلاد.















