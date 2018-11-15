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صحيفة إماراتية: الوقوف في مواجهة الحوثيين باليمن واجب لا بديل عنه

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:37 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكدت صحيفة "الوطن" الإماراتية أن الوقوف في مواجهة الحوثيين ومن يتعدى على الشرعية في اليمن واجب لا بديل عنه، مشيرة إلى أن من واجب منظمة الأمم المتحدة ومن صميم ميثاقها هو حماية الشعوب ودعم تحررها ورفض التعدي على سيادتها.

وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم، الخميس، إن الشعب اليمني أو دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لم يعارضوا يوما أن يكون هناك حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة ولم يتم إغلاق الباب في وجه أي مبادرة يكون الهدف منها الدفع باتجاه إنهاء الانقلاب الذي يصب في مصلحة إيران وعدوانها ومخططها التوسعي، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن يكون انتظار حل سياسي تتعمد الميليشيات تعطيله مبررا لوقف عجلة التحرير المتسارعة، والتي تضع من خلالها قوات الشرعية والمقاومة والتحالف سلامة المدنيين فوق كل اعتبار.

وأضافت أنه لا يجوز أن تختفي بعض الأصوات ولا تظهر إلا عند اقتراب تحرير مدينة أو منطقة دون أن يتم التطرق إلى أصل وسبب الأزمة والابتلاء الذي حل بالشعب اليمني.

واختتمت الصحيفة بالقول: "اليوم تؤكد مواقف البطولة قرب طي صفحة الانقلاب وما سببه للشعب اليمني، والعالم يشهد الملاحم التي تجري في كل شبر من أرض الحديدة خلال عملية تحريرها وكيف تتصرف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بمواصلة جرائمها ومجازرها بارتكاب المزيد منها والتهديد بتلغيم أحياء كاملة في الوقت الذي لا تبدي فيه بعض الدول الفاعلة على الساحة العالمية المواقف الواجبة وحتى الأمم المتحدة التي تقر مرجعيات الحل الثلاث حري بها أن تدعم كل توجه يصب في جهود إنجاز حل سياسي وفق تلك المرجعيات".
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