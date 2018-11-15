أعمال المؤتمر المصرفي العربي في بيروت بمشاركة مصرية

بدأت اليوم أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت على مدى يومين، تحت عنوان "الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، برعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.



ويشارك في المؤتمر ممثلا لمصر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووفد من مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل نائب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس الأمناء، بالإضافة إلى عدد من رؤساء البنوك الكبرى.



كما يشارك في أعمال المؤتمر عدد كبير من رجال الأعمال وممثلي البنوك اللبنانية والعربية الكبرى، بحضور حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية.

ومثل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة الذي حضر افتتاح المؤتمر بالنيابة عنه.

