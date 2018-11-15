إغلاق الأكاديمية الدولية للتعليم بسبب العمل بدون ترخيص

أصدر د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بغلق الكيان المسمى (الأكاديمية الدولية للتعليم والتدريب والتطوير)، ومقرها مدينة نصر؛ وذلك لقيامها بمزاولة أنشطة تعليمية وتدريبية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالى.



وتلقى الوزير، فى هذا الإطار تقريرا قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية التى تم تشكيلها من قبل الوزارة لضبط الكيانات الوهمية.



وأشار التقرير، إلى أنه بقــيام لجــنة الضبطية القضائيـــة بمداهــمة الكيان المذكور تبين قيامه بمنح درجات دبلوم وماجستير فى الصحة النفسية، فضلا عن تحصيله مبالغ باهظة من الطلاب نظير توثيق شهاداتهم.



كما رصدت اللجنة ادعاء هذا الكيان تقديم درجة ماجستير إدارة الأعمال البريطانية المصغرة، ومنح دبلومة ممارس معتمد من جامعات ويلز وكامبريدج ونيفادا، وهو الأمر الذى تبين عدم صحته، وعدم حصوله على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالى.



كما وجه الوزير، بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مهيبا بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بالجامعات والمعاهد الخاصة المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالى.