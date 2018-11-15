سقوط سيدة هاربة من تنفيذ 110 أحكام قضائية بالبحيرة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط سيدة بالبحيرة هاربة من تنفيذ 110 احكام قضائية فى قضايا أعمال بناء وسرقة تيار بإجمالى عقوبات بلغت 42 سنة حبس.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام هروب المحكوم عليها رباب.م.ع- 31 سنة- ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، من تنفيذ 110 احكام حبس "39 جزئى، 11 مستأنف، 60 غرامة"، صادرين ضدها فى قضايا "سرقة تيار، أعمال بناء بدون ترخيص"، بإجمالى عقوبات بلغت 42 سنة، وقيمة كفالات بلغت 17 ألف جنيه، وغرامات بلغت قيمتها 350 ألف جنيه.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة، أمكن التوصل إلى تحديد محل إختباء المحكوم عليها- بعقار بمنطقة سيدى شحاتة - بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة وباستهداف المذكورة بمحل اختبائها أمكن ضبطها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.