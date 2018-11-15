ماجد طوبيا يطالب بإزالة العقارات الآيلة للسقوط وتوفير بدائل لغير القادرين

تقدم النائب ماجد طوبيا بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية، بشأن تقديم حصر شامل للبرلمان حول العقارات الآيلة للسقوط شديدة الخطورة الصادر لها قرارات إزالة ولم تنفذ حتى الآن.





وأضاف "طوبيا" فى بيان صحفى له اليوم، أن هذه العقارات تشكل خطورة على قاطنيها وهناك العديد من هذه المنازل معرض للانهيار يوميا والأيام الأخيرة شهدت انهيار لبعض المنازل على مختلف أنحاء الجمهورية ومضرع بعض المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حل لهذه الأزمة.



