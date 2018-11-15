ماجد طوبيا يطالب بإزالة العقارات الآيلة للسقوط وتوفير بدائل لغير القادرين

تقدم النائب ماجد طوبيا بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية، بشأن تقديم حصر شامل للبرلمان حول العقارات الآيلة للسقوط شديدة الخطورة الصادر لها قرارات إزالة ولم تنفذ حتى الآن.
وأضاف "طوبيا" فى بيان صحفى له اليوم، أن هذه العقارات تشكل خطورة على قاطنيها وهناك العديد من هذه المنازل معرض للانهيار يوميا والأيام الأخيرة شهدت انهيار لبعض المنازل على مختلف أنحاء الجمهورية ومضرع بعض المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حل لهذه الأزمة.
واقترح النائب، حصر الأسر قاطنة هذه المنازل للوقوف على الأسر غير القادرة منها على أن يتم توفير مسكن بديل لهم تمهيدا لتنفيذ قرارات الإزالة، لافتا إلى أن الكثير من الطلبات لا يتم تنفيذها بسبب عدم وجود مسكن بديل، ولهذا لابد من توفير البديل قبل تنفيذ القرار للحفاظ على أرواح المواطنين وحل هذه المشكلة.