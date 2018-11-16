قال الشيخ أحمد الصباغ، الداعية الإسلامي، إن هناك أراء للعلماء حول صلاة المرأة وهى كاشفة لقدميها، فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا إنه يجب على المرأة تغطية قدميها فى الصلاة.



وأضاف "الصباغ" فى الإجابة على سؤال « ما حكم صلاة المرأة بدون شراب يستر القدمين؟ »، أنه لو إستطاعت المرأة أن تصلى بشراب فيكون هذا هو الأولى والأفضل، لو لم تستطع أن ترتدى شراب وأرادت أن تأخذ بالقول القائل بأنه يجوز الصلاة دون شراب وهو رأى الأحناف فلا حرج فى ذلك وتكون صلاتها صحيحة.



وتابع : أنه تيسيرا على الآخرين نأخذ برأى الإمام أبو حنيفة فالصلاة من غير الشراب على هذا المذهب المفتى به صحيحة ولا شئ فى ذلك.