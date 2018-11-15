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رياضة

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة بالسوبر المصري السعودي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:17 م
صدى البلد
نور عادل - يسري غازي
أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الخميس عن موعد مباراة فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي ومنافسه فريق اتحاد جدة السعودي على كأس السوبر المصري السعودي.

وأصدر الاتحاد المصري بالتنسيق مع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين مواعيد المباريات المؤجلة الخاصة بمسابقات الدوري ومن ضمنها مباراة السوبر المصري السعودي والتي من المقرر لها ان تقام يوم 27 من الشهر الجاري.

تجدر الإشارة إلي أن الأهلي كان قد اتفق مع اتحاد الكرة المصري على ان يخوض بطولة السوبر المصري السعودي على ان تتفق موعد المسابقة مع ارتباطاته المحلية والافريقية.
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