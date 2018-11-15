موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة بالسوبر المصري السعودي

أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الخميس عن موعد مباراة فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي ومنافسه فريق اتحاد جدة السعودي على كأس السوبر المصري السعودي.





وأصدر الاتحاد المصري بالتنسيق مع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين مواعيد المباريات المؤجلة الخاصة بمسابقات الدوري ومن ضمنها مباراة السوبر المصري السعودي والتي من المقرر لها ان تقام يوم 27 من الشهر الجاري.