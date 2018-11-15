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أخبار العالم

نجل جمال خاشقجي يعلن عن موعد ومكان عزاء والده

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:36 م
نجل خاشقجي
نجل خاشقجي
رشا عبدالوهاب
بعد ساعات من مطالبة النيابة السعودية إعدام 5 من المتهمين في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كتب جمال، الابن الأصغر للصحفي، عن تفاصيل مراسم تأبين والده داخل السعودية.

وذكر جمال، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نستقبل عزاء السيدات بمنزل الفقيد جمال خاشقجي بمدينة جدة من الإثنين الى الأربعاء، اللهُمَّ اغفر له وارحمه و عافه واعف عنه وأَكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان، إن النيابة طالبت بقتل من أمر بجريمة قتل خاشقجي ومن نفّذها وعددهم 5 أشخاص.

وأوضح المتحدث، أن "نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أمر باستعادة خاشقجي إلى السعودية من القنصلية في إسطنبول".

وأضاف الشلعان: "تم قتل خاشقجي بعد عراك وشجار وتقييده وحقنه بجرعة مخدرة، وتمت تجزئة جثته بعد قتله في القنصلية".
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