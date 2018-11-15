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تعليم

إبراهيم شلبي رئيسا لاتحاد طلاب آداب المنوفية وجهاد كامل نائبا.. صور

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:52 م
صدى البلد
مروة فاضل
أسفرت نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب بكلية الآداب جامعة المنوفية للعام الجامعي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ والتي أجريت تحت رعاية الدكتور أسامة مدني عميد الكلية والدكتورة ايملي حمادة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عن فوز إبراهيم شلبي رئيسا للاتحاد، وجهاد كامل نائبا له.

كما فازت نيرة عادل بمنصب أمين لجنة الأسر الطلابية وكريم عادل الأمين المساعد، وأحمد فرج أمين اللجنة الاجتماعية والرحلات وبسنت خالد الأمين المساعد، وادهم نزيهة أمين اللجنة الرياضية ومحمد عبد العزيز الأمين المساعد، وأسماء طلعت أمين اللجنة الثقافية والإعلامية ومحمد أبو الفتح الأمين المساعد.

وصعدت مي مراد أمين اللجنة الفنية ومروة عبد الخالق الأمين المساعد، وكمال متولي أمين لجنة الجوالة والخدمة العامة واسراء أشرف الأمين المساعد، وسارة زكريا أمين اللجنة العلمية والتكنولوجية، ومحمد عبده الأمين المساعد.
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