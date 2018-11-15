اتحاد الكرة يجري استطلاع رأي حول نظام الدوري في الموسم الجديد

يجري اتحاد كرة القدم استطلاع رأي حول شكل ونظام بطولات الدوري العام بكل درجاته الممتاز والثاني والثالث والرابع من حيث عدد الفرق المشاركة والهابطة والصاعدة إلى كل درجة في الموسم الجديد.



وأرسل الاتحاد خطابات لأندية المظاليم لإجراء الاستطلاع رغم أن هذه الاقتراحات وجدت رفضا تاما خلال الجمعية العمومية التى طلبت بأن يكون الدوري الممتاز أ مكونا من عدد 18 ناديا.



ويتكون الممتاز ب من ثلاث مجموعات مكونة من 14 أو 16 ناديا وهبوط 4 أندية من الممتاز ب إلى القسم الثالث الذي يتكون من 12 مجموعة وعدد الأندية المشاركة على حسب التوزيع الجغرافي وهبوط فريقين فقط للقسم الرابع.