محافظ البحر الأحمر يتفقد نقطة التفتيش الشمالية بالقصير



وشدد على الضباط بضرورة تطبيق روح القانون، في إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية لما يلاقى ذلك من استحسان المواطنين.



تفقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الاحمر، اليوم، نقطة التفتيش الامنية الشمالية، القصير، للوقوف على الإجراءات الأمنية تحسبا لأية تداعيات أمنية، ومدى جاهزيته.ووجه عبدالله الضباط والأفراد بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بحماية القوات من أية اعتداءات، وتمت مراجعة خطة تأمين الكمين، مشددا على ضرورة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية ، وعمل الحرم الآمن ومنع وقوف السيارات بجوار الكمين.كما وجه بارتداء القميص الواقي من الرصاص والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم، وبذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان، وزيادة الاعدادات الخاصة بالكمين.