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محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد نقطة التفتيش الشمالية بالقصير

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:52 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر يتفقد نقطة التفتيش الشمالية بالقصير
إبراهيم جادالله
تفقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الاحمر، اليوم، نقطة التفتيش الامنية الشمالية، القصير، للوقوف على الإجراءات الأمنية تحسبا لأية تداعيات أمنية، ومدى جاهزيته.

ووجه عبدالله الضباط والأفراد بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بحماية القوات من أية اعتداءات، وتمت مراجعة خطة تأمين الكمين، مشددا على ضرورة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية ، وعمل الحرم الآمن ومنع وقوف السيارات بجوار الكمين.

كما وجه بارتداء القميص الواقي من الرصاص والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم، وبذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان، وزيادة الاعدادات الخاصة بالكمين.

وشدد على الضباط بضرورة تطبيق روح القانون، في إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية لما يلاقى ذلك من استحسان المواطنين.
محافظ البحر الأحمر يتفقد نقطة التفتيش الشمالية بالقصير
محافظ البحر الأحمر يتفقد نقطة التفتيش الشمالية بالقصير
محافظ البحر الأحمر يتفقد نقطة التفتيش الشمالية بالقصير
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