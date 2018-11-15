مجلس الأهلي يتخذ قرارا بخصوص تعيين هشام حنفي نائبا لقطاع الناشئين

كشفت مصادر خاصة أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي قد وافق علي التقرير المقدم من فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بتعيين هشام حنفي نائبًا له بدلًا من هاني رمزي الذي رحل لتولي منصب المدرب العام للمنتخب الوطني.



واعتمد مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه المنعقد حاليًا ميزانية الموسم المنقضي والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات.



ويعقد مجلس الإدارة اجتماعًا هامًا حاليًا لبحث العديد من الملفات من بينها قطاع الكرة بعد تسلم تقرير من الفرنسي باتريس كارتيرون.