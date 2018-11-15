ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التعليم توضح نظام امتحانات أولى ثانوي للمصريين بالخارج خلال العام الحالى

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصف الأول الثانوي للطلاب المصريين المقيمين بالخارج ستكون بنفس نظام العام الماضي.

وأوضح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسله لمكتب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية ، أن الطلاب سيؤدون امتحان الاختبار الأول في المنهج كاملا الدور الأول ، واذا لم يوفق في اجتياز الامتحان سيؤدي الامتحان في الاختبار الثاني الدور الثاني بذات العام في نفس الدولة التي أدى بها الاختبار الأول أو أي سفارة أخرى حول العالم ، نظرًا لعدم وجود دور ثاني بجمهورية مصر العربية.

وأشار حجازي إلى أن هذه الإجراءات تأتي تماشيا مع السياسة العامة في تطوير التعليم بجمهورية مصر العربية ، مشيرًا إلى أن نظام امتحانات المصريين بالخارج هذا العام ستتم بالصورة المذكورة هذا العام فقط كعام استثنائي أخير بالسفارات.
التعليم توضح نظام امتحانات أولى ثانوي للمصريين بالخارج خلال العام الحالى
loading...

ترشيحاتنا

مشادة كلامية على الهواء بين زوج ومطلقته بعدما خلعته.. فيديو

برلماني يكشف السبب الرئيسى لارتفاع أسعار البطاطس

سيول الكويت.. روايات الكويتيين عن جدعنة المصريين عند الشدة.. صور

تعليق قوي من أجيري على اعتزال وليد سليمان..صور

إنبي يكشف حقيقة رحيل خالد متولي عن فريق الكرة

مقابل 4 ملايين دولار.. قطر تستغل مطربة عالمية لتلميع صورتها.. فيديو

التعليم توضح نظام امتحانات أولى ثانوي للمصريين بالخارج خلال العام الحالى

الكاف يحدد موعد مباريات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

رفع 755 كجم.. النقيب مصطفى العراقي أقوى رجل فى العالم

مطار الكويت يغرق في مياه الأمطار.. وتوقف حركة الطيران.. فيديو

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد إصابته بقطع فى غضروف الركبة

شاكيري يفاجئ محمد صلاح بتصريح تاريخي قبل مباراة مصر وتونس.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

وزير الشباب يتقدم مسيرة لـ800 فتاة ..صور

وزير الشباب والرياضة يقود مسيرة للمشي بالأقصر.. صور

شاهد.. ميناء دمياط يستقبل اثنين من أحدث أوناش الحاويات في العالم

فيديو

مصر وتونس.. التاريخ ينحاز لنسور قرطاج وحسام حسن الأكثر مشاركة مع الفراعنة
قطار المنتخب الأوليمبي سالك فى الوديات.. فاز على السعودية والإمارات والجزائر وتونس وخسارة وحيدة
شقيق الشهيد ساطع النعماني يكشف موعد وصول الجثمان إلى مصر.. فيديو
فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية
الأرصاد تكشف حقيقة خطورة سيول الكويت على مصر..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟