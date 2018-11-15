التعليم توضح نظام امتحانات أولى ثانوي للمصريين بالخارج خلال العام الحالى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصف الأول الثانوي للطلاب المصريين المقيمين بالخارج ستكون بنفس نظام العام الماضي.



وأوضح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسله لمكتب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية ، أن الطلاب سيؤدون امتحان الاختبار الأول في المنهج كاملا الدور الأول ، واذا لم يوفق في اجتياز الامتحان سيؤدي الامتحان في الاختبار الثاني الدور الثاني بذات العام في نفس الدولة التي أدى بها الاختبار الأول أو أي سفارة أخرى حول العالم ، نظرًا لعدم وجود دور ثاني بجمهورية مصر العربية.



وأشار حجازي إلى أن هذه الإجراءات تأتي تماشيا مع السياسة العامة في تطوير التعليم بجمهورية مصر العربية ، مشيرًا إلى أن نظام امتحانات المصريين بالخارج هذا العام ستتم بالصورة المذكورة هذا العام فقط كعام استثنائي أخير بالسفارات.