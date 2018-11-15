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تشميع صيدلية وضبط 13 ألف قرص أدوية في حملة لـ صحة الشرقية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:55 م
تشميع صيدلية وضبط
تشميع صيدلية وضبط أكثر من 13 ألف قرص أدوية
وائل شاهين
شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة في الشرقية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مدير الإدارة وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام الصيدلة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بالقنال والدلتا، حملة مشتركة للتفتيش على عدد من الصيدليات بنطاق مركز ومدينة منيا القمح تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بإحكام الرقابة على سوق الدواء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 صيدلية بمنيا القمح إحداهما مرخصة وبها مخالفات جسيمة والأخري غير مرخصة، وتم تشميع الصيدلية غير المرخصة والكائنة بقرية التلين بمنيا القمح كما تم ضبط 13633 عبوة لأدوية منها غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية ومجهولة المصدر ومحظور تداولها داخل السوق المصري وأدوية منتهية الصلاحية وأدوية ثلاجة محفوظة في درجات حرارة غير ملائمة لحفظها وأدوية خاصة بمستشفيات وزارة الصحة وأدوية جدول ثان مؤثر علي الحالة النفسية والعصبية وبدون فواتير.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بأرقام 53801، 53802، 53803، 53804، 53805، 53806، 53807، 53808، 53809، 53810، 53811 جنح منيا القمح لسنة 2018.
تشميع صيدلية وضبط 13 ألف قرص أدوية في حملة لـ صحة الشرقية
تشميع صيدلية وضبط 13 ألف قرص أدوية في حملة لـ صحة الشرقية
تشميع صيدلية وضبط 13 ألف قرص أدوية في حملة لـ صحة الشرقية
تشميع صيدلية وضبط 13 ألف قرص أدوية في حملة لـ صحة الشرقية
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