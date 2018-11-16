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أخبار البلد

وزيرا الإنتاج الحربي والصناعة يناقشان تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية بأبو زنيمة‎

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:53 ص
صدى البلد
كريم الخطيب
استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وممثلى وزارة الاستثمار، وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع تنمية المنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

ونوه العصار إلى أن اللقاء ناقش آخر تطورات العمل بالمشروع والتى تمت على ضوء مذكرة التفاهم التي سبق وأن تم توقيعها بين كل من ( الهيئة القومية للإنتاج الحربي، الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، محافظة جنوب سيناء ، ومجموعة "CGCOC" الصينية) ، بغرض تحقيق أقصى استفادة مادية وصناعية وزيادة القيمة المضافة للمواد الخام التى تتميز بها المنطقة، حيث يتوفر بها مواد خام تدخل في صناعة الزجاج والرخام والجرانيت والأسمنت والجبس والسيراميك ، ومواد أخرى تدخل في الصناعات التعدينية من حديد ومنجنيز وكذا مواد تدخل في صناعة البتروكيماويات.

وأكد أن وزارة الإنتاج الحربي تضع كافة الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية بالشركات والوحدات التابعة لها لصالح نجاح تنفيذ هذا المشروع بما يساهم فى الاستفاده الكاملة من هذه الثروات الطبيعية ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى المصرى فى إطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة مصر-2030.

من جانبه، أشار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية سوف تعمل على تذليل أي عقبات تعترض تنفيذ الخطوات المستقبلية لبدء هذا المشروع القومى والذي سيساهم فى زيادة التعاون التجاري والصناعي بين مصر والصين وبما يساعد علي زيادة الاستثمارات الصينية في المشروعات القومية والتنموية للدولة ويدعم التصدير للدول الأفريقية والدول المحيطة.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المحافظة وفرت جميع الإمكانيات التى تساعد على نجاح مشروع تنمية المنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة والذى سيمثل طفرة حضارية وصناعية للمحافظة وزيادة توفير فرص الاستثمار وأنه يتطلع إلى بدء العمل بها واستغلال كافة الموارد المتاحة لتعظيم العائد الاقتصادي للمحافظة والذي سيساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب ويفتح مجالات لتوطين الأفراد بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء مراجعة كافة الإجراءات التى تمت وكذلك الاتفاق على الخطوات المقبلة لتنفيذ المشروع واستغلال الاتفاق التجارى الذى تم توقيعه على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الصين فى شهر سبتمبر الماضي ، وفى نهاية اللقاء اتفق السادة الوزراء على استمرار التواصل من خلال لجنه مشكلة من السادة المسؤلين عن تنفيذ المشروع لمتابعة سير العمل بالمشروع.
وزيرا الإنتاج الحربي والصناعة يناقشان تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية بأبو زنيمة‎
وزيرا الإنتاج الحربي والصناعة يناقشان تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية بأبو زنيمة‎
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